Названо время появления первой велодорожки в Москве

Время появления первой дорожки для велосипедистов в Москве названо в Telegram-канале «О Москве с любовью».

Велосипедная дорожка начала функционировать в столице в 1897 году. По данным администраторов канала, по ней можно было добраться от Белорусского вокзала до села Всехсвятского (ныне район Сокол).

Согласно правилам, дорожка предназначалась исключительно для велосипедистов. Пешеходам двигаться по ней было нельзя.

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