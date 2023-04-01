Велосипедист промчался по московскому шоссе со скоростью 80 километров в час

По мнению подписчиков сообщества, велосипедист преследовал авто, поскольку так легче ехать из-за меньшего сопротивления воздуха. «Прет в воздушном кармане. Сопротивления ноль. Экономит силы на рывок», «Пристроился, чтобы сопротивление воздуха было минимальным, поэтому смог развить такую скорость», «В воздушном кармане едет. Кто не в курсе, в воздушном кармане человек на коньках может двигаться свыше 100 километров в час», «Однажды шел за трактором на 40-50 километров в час, очень удобно, поток воздуха тянет. Но на 80 не рискнул бы», — объяснили пользователи сети.

«Вдыхает выхлопные ароматы», «Силен мужик», «Премию Дарвина хочет», «Может, экстремал?», «Самоликвидатор», «На олимпиаду не пускают», «Может, он на тросе», «Шлем проверить хочет», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичи толпой вышли на проезжую часть возле МКАД и попали на видео.