Оценена вероятность землетрясений в Центральной России

Вероятность землетрясений в Центральной России оценил заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что подземные толчки на этой территории начнутся нескоро.

Эксперт отметил, что ситуация будет зависеть от равновесия скорости возникновения и разрушения земной коры. Он уточнил, что предсказать риск возникновения таких природных явлений в центре России нельзя, однако предположил, что землетрясения начнутся здесь не раньше, чем через миллионы лет.

Ранее 28-летняя москвичка застала землетрясение в Турции и поделилась эмоциями.