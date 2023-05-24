Климатолог оценил вероятность летних ураганов в Москве

В ближайшее время вероятность ураганов в столице оценивается как низкая. Об этом агентству «Москва» ообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

Как правило, вероятность шквалистого сильного ветра в столичном регионе возрастает в конце мая и начале июня из-за температурного контраста между северными морями и европейской частью России. В пример климатолог привел ураган в столице в 2017 году.

«Обычно ураганы, ветры следует ожидать после периода жаркой погоды, летом, когда воздух наполняется влагой», — пояснил эксперт. При этом пока опасность стихии в Москве отсутствует.

Ранее москвичам предрекли проблемы из-за волн жары. С повышением температуры резко возрастает концентрация вредных веществ в воздухе, пояснила руководитель медиаотдела Greenpeace Russia Виолетта Рябко.