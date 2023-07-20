Суд разрешил россиянину купить вещи из ЦУМа в 846 раз дешевле их реальной цены

Из-за технического сбоя в работе сайта магазина ЦУМ житель Волгограда смог купить вещи люксовых брендов в 846 раз дешевле их первоначальной цены. Верховный суд России разрешил мужчине приобрести одежду по несоразмерно низкой стоимости, об этом сказано в определении, опубликованном в банке судебных документов.

Согласно материалам дела, россиянин заказал в приложении универмага 19 предметов одежды стоимостью до 129 рублей. Всего он заплатил 2,7 тысячи рублей. Деньги списали со счета мужчины, ЦУМ подтвердил заказ по почте и телефону. Однако позже магазин сообщил о невозможности доставки и вернул покупателю деньги.

Россиянин обратился в суд и потребовал отправить ему вещи, опираясь на закон о защите прав потребителей. ЦУМ заявил, что в работе приложения произошел сбой и цены отражались некорректно, но магазин может отправить заказ при доплате до полной стоимости товаров.

Верховный суд отменил решения судов трех инстанций, вставших на сторону магазина. «Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», — указано в документе. Коллегия направила дело на пересмотр в суд первой инстанции.

Ранее стало известно о работе ЦУМа после ухода из России западных брендов.