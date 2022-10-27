Назван востребованный в Москве вид льготной ипотеки

Востребованный в Москве вид льготной ипотеки назвал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ей пользуются специалисты сферы информационных технологий, сообщает «Российская газета».

«Льготная IT-ипотека востребована у молодых людей, так как позволяет им приобрести жилье на выгодных условиях. Сейчас на столицу приходится около 30 процентов от числа выданных в России по этой программе кредитов и 43 процента от их общего объема в денежном выражении», — сказал заммэра. Это максимальный показатель среди всех регионов страны.

По данным Ефимова, с мая по сентябрь работники сферы IT подали почти 5,7 тысячи заявок на оформление льготной ипотеки. Из них 3,8 тысячи уже одобрены. При этом наибольшее количество ипотек за этот период было выдано в июне — 360 IT-ипотек на сумму 4,3 миллиарда рублей.

Ранее были названы города-лидеры по доле ипотечных сделок с новостройками. Доля ипотеки на новостройки в выдаче банка составила 38,2 процента в Санкт-Петербурге, 36,9 процента в Москве и 33,5 процента в Краснодарском крае.