Видение пенсионерки-«знахарки» обошлось москвичке почти в 400 тысяч рублей

Видение «знахарки» обошлось москвичке почти в 400 тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа». Мошенница-пенсионерка встретила девушку на улице Дмитрия Ульянова и попросила показать дорогу до медицинского учреждения.

«По пути она сообщила потерпевшей, что на нее наведена порча, и предложила снять сглаз за вознаграждение. Введя москвичку в заблуждение, аферистка выудила у гражданки 335 тысяч рублей, а также ювелирные украшения на сумму 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Потерпевшая обратилась в полицию. Вскоре злоумышленницу задержали на столичном вокзале. Ей оказалась 60-летняя приезжая. Похищенными денежными средствами и ювелирными украшениями задержанная распорядилась по своему усмотрению, уточняет «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая арестована.

Ранее в Москве «ведьма» выманила более 300 тысяч рублей у экс-полицейской. Бывшая сотрудница полиции поддалась влиянию незнакомки и отправилась в банкомат, где сняла 100 тысяч рублей. Но на такую плату «ведьма» не согласилась и убедила взять кредит.