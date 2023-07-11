13:44, 11 июля 2023
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Жители московской многоэтажки опубликовали видео из сорвавшегося вчера лифта
Сорвавшийся вчера в доме на улице Коминтерна в Москве лифт снова заработал.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Сорвавшийся вчера в Москве лифт снова заработал. Видео из кабины запущенного подъемника опубликовали жители столичной многоэтажки на улице Коминтерна. Роликом поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».
Сейчас лифт исправен, но при движении кабина трясется и грохочет. Из-за этого некоторые жители поднимаются на верхние этажи пешком.
Ранее в 25-этажном доме в Королеве сорвался лифт с женщиной и ребенком. Пострадавшие отделались ссадинами и синяками.