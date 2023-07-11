Жители московской многоэтажки опубликовали видео из сорвавшегося вчера лифта

Сейчас лифт исправен, но при движении кабина трясется и грохочет. Из-за этого некоторые жители поднимаются на верхние этажи пешком.

Ранее в 25-этажном доме в Королеве сорвался лифт с женщиной и ребенком. Пострадавшие отделались ссадинами и синяками.