Видео рожающих москвичек покажут в телешоу, пишет KP.RU. Это станет возможным после старта сериала «Будни роддома», реализованного в рамках национального проекта «Демография». Шоу будет транслироваться на телеканале «Ю».

Зрителям анонсирована демонстрация работы родильного дома: от наблюдения пациенток до начала самого процесса родов, от родовспоможения до помощи молодым матерям в первые дни родительства.

«Проект "Будни роддома" в первую очередь показывает, что вокруг женщины в период ожидания ребенка и после его рождения созданы все необходимые условия. Для того, чтобы маленькие пациенты и родители чувствовали себя комфортно на приеме у врача, в медицинских организациях создается уютная и благоприятная атмосфера, внедряются "бережливые" технологии», — сказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, в реалити-шоу также рассказывается о мерах государственной поддержки семей с детьми — это и материнский капитал, и различные выплаты, и семейная ипотека. Необходимо информировать население о тех мерах, которые принимает государство для увеличения рождаемости, отметила Голикова.

Ранее жительница Подмосковья родила 13-го ребенка. Все предыдущие дети женщины появились на свет в МОЦОМД естественным путем, но в этот раз роженице сделали кесарево сечение. Новорожденный — мальчик весом 4,1 килограмма и ростом 55 сантиметров.