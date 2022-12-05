Автомобиль съехал в реку и попал на видео в центре Москвы

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». На кадрах видно, как автомобиль начинает петлять на дороге, пробивает ограждение и падает в воду.

Как сообщает ТАСС, прибывшие на место спасатели вытащили с помощью лестницы женщину на берег, она не пострадала.

Ранее автомобиль BMW упал в Москву-реку на западе столицы.