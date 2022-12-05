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10:33, 05 декабря 2022
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Автомобиль съехал в реку и попал на видео в центре Москвы

Автомобиль съехал в реку и попал на видео в центре Москвы
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Автомобиль с женщиной за рулем съехала в реку Яузу в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. ДТП попало на видео.

«В Наставническом переулке в районе дома 17 водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в воскресенье вечером, 4 декабря.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». На кадрах видно, как автомобиль начинает петлять на дороге, пробивает ограждение и падает в воду.

Как сообщает ТАСС, прибывшие на место спасатели вытащили с помощью лестницы женщину на берег, она не пострадала.

Ранее автомобиль BMW упал в Москву-реку на западе столицы.

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