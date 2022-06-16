Вильфанд назвал дату возвращения жары в Москву

Дату возвращения жары в Москву назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает ТАСС.

По словам синоптика, до конца недели в городе не ожидается жаркой погоды. Температура будет колебаться в пределах климатической нормы в 20-25 градусов тепла. Только в понедельник, 20 июня, москвичей ожидает повышение температуры до 29 градусов, однако такая жара продержится в столице лишь один день.

«По первым расчетам, в понедельник температура будет еще выше — 25-27 градусов, даже до 29 градусов», — сказал он. Далее, во вторник, погода вернется к характерной для середины июня.

Ранее Роспотребнадзор разрешил купание в водоемах десяти зон отдыха Москвы. Например, в список разрешенных вошла зона отдыха «Левобережье», Путяевский пруд № 1, озеро Белое, озеро Мещерское и другие.