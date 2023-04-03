Вильфанд назвал москвичам дату возвращения солнечной погоды

Дату возвращения солнечной погоды назвал москвичам в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пообещал, что небо расчистится от облаков в пятницу, 7 апреля.

По его словам, благодаря солнцу температура воздуха днем 7 апреля поднимется до плюс 8-13 градусов. К воскресенью, 9 апреля, столбики термометров покажут значения еще на пару градусов выше.

При этом солнечные лучи начнут пробиваться и раньше. Например, в среду, 5 апреля, будет облачно, но с прояснениями. Воздух прогреется до 10-12 градусов тепла.

Ранее москвичей предупредили о повышении атмосферного давления.