Вильфанд предупредил об особенности потепления в Москве

На выходных в Москве температура поднимется до плюс пяти градусов, однако тепло не будет ощущаться из-за влажности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, к вечеру 11 марта температура поднимется на 13-14 градусов, однако это будет сопровождаться ветром до 15-20 метров в секунду. На следующий день ожидается до трех-пяти градусов тепла днем и от нуля до плюс двух ночью.

«Погода будет сопровождаться осадками, это будет преимущественно мокрый снег, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. При такой погоде будет ощущение отрицательной температуры», — предупредил Вильфанд об особенности потепления. Он добавил, что в такую погоду легко простудиться.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам «зимний характер погоды». Кроме того, за текущую неделю значительно подрастет высота сугробов и можно будет ожидать нового рекорда, отметил он,