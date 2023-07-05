Виновницу ДТП с гибелью матери и ребенка осудили в Москве

Виновницу ДТП с гибелью матери и ребенка в столице приговорили к девяти годам в колонии, сообщает прокуратура Москвы.

Смертельный автонаезд произошел 27 ноября 2022 года на улице Свободы. 38-летняя Наталья Украинская в состоянии наркотического опьянения на своей «Киа» врезалась в трамвай. От удара машина вылетела на тротуар, где сбила женщину с двумя детьми.

«В результате ДТП погибли женщина-пешеход и ее ребенок», — говорится в сообщении.

Тушинский районный суд приговорил Украинскую к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил водительских прав на два с половиной года.

Ранее потерявший управление автомобиль въехал в пункт выдачи товаров в Подмосковье и сбил мужчину с ребенком в коляске.