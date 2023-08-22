Виновнику смертельного отравления арбузом из «Магнита» вынесли приговор

Дезинсектору Антону Котову, виновному в смертельном отравлении людей арбузом из магазина «Магнит», дали пять лет колонии общего режима, сообщает во вторник, 22 августа, прокуратура Москвы.

Установлено, что в сентябре 2021 года Котов обработал помещение магазина на улице Совхозная с применением инсектицидного средства «Цигатрин». Мужчина нарушил запрет на обработку помещений без удаления из них пищевых продуктов либо их тщательного укрытия, говорится в сообщении, и провел дезинсекцию зала с продуктами, в том числе с арбузами без упаковки.

В результате действий Котова погибли пожилая женщина и ее 14-летняя внучка, съевшие купленный в «Магните» арбуз. Мать девочки была госпитализирована, но выжила. Мужчина осужден по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).

Ранее прокуратура сообщила о массовом отравлении рабочих в Красногорске. Ведомство организовало проверку после обращения в местную больницу 29 работников одного из предприятий.