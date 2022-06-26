Москвичи рассказали про отличия выпускных прошлого от сегодняшних в беседе с «Мослентой».

В начале 90-х годов в стране был дефицит, и те, у кого выпускные пришлись на это время вспомнили, что сложно было найти подходящий наряд на праздник. В магазинах практически ничего не было, и многие девушки шили платья сами, либо им отдавали родственники.

Одна из выпускниц тех лет рассказала, что их класс повезли праздновать окончание школы в гостиницу «Россия». «Там-то мы и увидели, насколько глубока бывает пропасть между выпускницами и их семьями. И вот кто-то танцевал в кое-как раздобытых платьях, а кто-то — в нарядах от высоких домов моды. Мы, правда, это не сразу поняли», — поделилась женщина.

Кроме того, в те годы учащиеся еще не сдавали ЕГЭ, поэтому поступить в ВУЗ мечты можно было только по результатам вступительных экзаменов. «Выпускные тех лет отличались от современных. Еще не было ЕГЭ. И у многих вступительные экзамены начинались чуть ли не на следующий день», — рассказала выпускница 2002 года.

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