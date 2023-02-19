Назван самый дешевый способ добраться из Москвы до одного из городов России

Самый дешевый способ добраться из Москвы до одного из городов России — Калуги — «Мосленте» назвала местная жительница Светлана Макиевская. Для этого нужно воспользоваться сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar. В среднем пользователи запрашивают 350 рублей за поездку с человека.

«Самый короткий и удобный путь в Калугу из Москвы — сесть на экспресс на Киевском вокзале. Он идет всего два часа 40 минут, а билет стоит 650-750 рублей в одну сторону. Кроме экспрессов, ходят электрички класса "стандарт плюс". Поездка стоит 566 рублей, время в пути — три часа 15 минут», — поделилась она.

При этом калужанка не рекомендует ездить на обычных электричках, так как цена и время в пути у них те же, однако условия сильно отличаются в худшую сторону.

Кроме того, из столицы до Калуги можно добраться на автобусе. В среднем на путь в этом случае уходит от трех до пяти часов. Автобусы отправляются из Международного автовокзала «Саларьево», а билеты стоят от 642 до 751 рубля.

Ранее самые романтичные города России определили жители страны в совместном опросе сервисов «Работа.ру» и 2ГИС.