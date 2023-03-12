В Москве появилась шаурма с логотипом «Вкусно — и точка»

Фото столичного уличного фастфуда «Шаурма — и точка» опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» Шаурму с логотипом популярной сети заметили на одной из городских улиц.

На снимке запечатлена палатка с белой вывеской «Шаурма — и точка», причем вместо первой буквы владельцы использовали перевернутый логотип популярного фастфуда.

Пользователи сети стали придумывать, какие еще точки общественного питания могут стать конкурентами «Вкусно — и точка», взяв такое же название. «Мангал — и точка», «На очереди "Чебурек — и точка"», «ХинкалБратТочка», «Точь-в-точь — и точка», «Еще кафе "Выпил — и точка"», — пошутили юзеры.

Ранее москвичи оценили аналог легендарного бургера во «Вкусно — и точка». Один из пользователей добавил, что в новом блюде даже удалось воссоздать фирменный секретный соус бургера.