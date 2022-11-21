Во «Вкусно — и точка» назвали сроки запуска доставки в Москве

Доставка блюд из сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» заработает в Москве до конца 2022 года. Такие сроки называет пресс-служба компании, сообщает РИА Новости.

«Компания "Вкусно — и точка" подписала соглашение о запуске доставки через сервисы "Яндекс Еда" и Delivery Club. Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах — 29 ноября», — сообщили в компании и добавили, что заказ можно будет оформить также через приложение «Яндекс Go».

Уточняется, что в этот день доставка заработает в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе и Твери, до конца года — в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы — во всех регионах присутствия сети.

Ранее сообщалось, что популярная блогерша пришла с ножом в ресторан «Вкусно — и точка» в Москве.