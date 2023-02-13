Москвичи вспомнили вкусы советского масла на развес

Вкусы масла, которое продавалось в советские годы брикетами на развес, вспомнили москвичи в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Продавалось и сырное, и селедочное масло», «И топленое», «Было и фруктовое», «Было еще и соленое», «В Москве лучшее масло было "Вологодское"», «А еще покупали шоколадное масло — это песня», «Самое главное — масло было натуральным. О пальмовом никто не слышал в те времена», «Вкусное было!» — написали пользователи.

По словам подписчиков, бутербродное масло стоило 3,2 рубля за килограмм, «Крестьянское» и соленое продавали за 3,5 рубля, сливочное — за 3,6 рубля, селедочное — за 3,7 рубля, а «Вологодское» за 3,8 рубля. Точную стоимость шоколадного масла москвичи вспомнить не смогли, но отметили, что оно было дешевле сливочного.

Также горожане поспорили о способе нарезки масла. Как отметил один из юзеров, масса стандартного брикета составляла около 25,4 килограмма, что осложняло фасовку. «Помню эти брикеты нарезали проволокой или суровой ниткой», «Использовали специальную струну», «Леской разделяли», «Такие брикеты нарезали вдвоем проволочной пилой», «Я помню продавщицы резали ножами, прямо налегали всем телом на него», «Разрезали металлической струной на пласты, а потом уже ножом на куски», — написали они в комментариях.

Ранее россияне назвали цену за стакан сока в СССР. Трехлитровая банка сока стоила меньше рубля, отметил один из пользователей.