Владельцев домашних животных призвали готовиться к крупным изменениям

Депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий владельцев питомцев убирать продукты жизнедеятельности за своими животными в местах общего пользования в многоквартирных домах. Об этом пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По действующему закону хозяин обязан убирать продукты жизнедеятельности питомца только при его выгуле. Теперь же такую уборку владелец животного будет обязан проводить и в местах общего пользования в многоквартирных домах.

К тому же, предлагается запретить посещать с собакой, за исключением собак-проводников, магазины, кафе и рестораны, медицинские и образовательные организации, а также организации культуры. Также депутаты хотят закрепить правила перевозки домашних животных в общественном транспорте. Питомец должен быть на коротком поводке, в наморднике или в переноске.

Ранее в Москве владелицу собаки оштрафовали за неубранную мочу питомца. Женщина объяснила, что на ее пса озлобилась ее соседка. Та обратилась в ветнадзор с жалобой на то, что хозяйка якобы не убирает за животным и не прописывает его в квартире.