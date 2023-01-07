Врач предупредила об опасности употребления воды с накипью

Об опасности регулярного употребления воды из чайника, в котором образовалась накипь, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Стало известно, что это может привести к проблемам с почками.

«Накипь в чайнике в основном состоит из солей кальция и магния. Эти минералы будут выводиться через наши органы выведения. Они пойдут через почки, которые, по сути, наш фильтр. И если этих минералов все время много, то фильтр будет забиваться. И могут образоваться камни в почках», — предупредила специалист.

В случае уже имеющего у человека заболевания органа вода с накипью может его усугубить. Во избежание проблем со здоровьем Соломатина рекомендует периодически очищать чайник с помощью лимонной кислоты или уксусной эссенции.

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