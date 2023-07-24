Водитель избил сотрудника столичного паркинга из-за штрафа и попал на видео

«Водитель автомобиля, желая избежать привлечения к административной ответственности за нарушение правил парковки, оскорбил контролера-ревизора ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства", применил к нему физическую силу, пытаясь отнять служебный планшет», — описали в ведомстве происходящее в ролике.

Нападавшему удалось вырвать служебный планшет у контролера, сесть в машину и скрыться. Личность подозреваемого установлена. Ему грозит ответственность за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти, а также за грабеж.

Ранее пьяный пассажир подрался с водителем в автобусе «Тимоново — Солнечногорск». Инцидент попал на видео.