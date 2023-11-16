Столичных водителей предупредили об опасности из-за плачущей женщины

Плачущая женщина, которая внезапно выбежала на дорогу в Царицыно и упала на колени перед автомобилем, попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье №1».

По информации канала, подобные инциденты уже фиксировали в этом районе. Одна и та же женщина регулярно выбегает на проезжую часть, останавливая автомобильное движение.

«Очевидцы говорят, что это происходит не раз на дню. Водителей просят быть максимально аккуратными», — говорится в сообщении канала.