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17:41, 16 ноября 2023
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Столичных водителей предупредили об опасности из-за плачущей женщины

Выбегающая на дорогу в Царицыно плачущая женщина попала на видео.

Столичных водителей предупредили об опасности из-за плачущей женщины
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1»

Плачущая женщина, которая внезапно выбежала на дорогу в Царицыно и упала на колени перед автомобилем, попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье №1».

По информации канала, подобные инциденты уже фиксировали в этом районе. Одна и та же женщина регулярно выбегает на проезжую часть, останавливая автомобильное движение.

«Очевидцы говорят, что это происходит не раз на дню. Водителей просят быть максимально аккуратными», — говорится в сообщении канала.

«Вызовите уже кто-нибудь ей психбригаду скорой. Ну явно ж психоз», «А что хочет-то? Может, жвачку или конфеты», «В психушку хочет», «А скорую вызвать — сложно догадаться?» — отреагировали на увиденное пользователи сети.

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