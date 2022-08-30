В Подмосковье водолаз погладил тигровую акулу и попал на видео

В одном из подмосковных океанариумов водолаз погладил тигровую акулу. Общение человека с рыбой попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Москва сейчас».

По данным источника, дайвер занимался подкормкой рыб в океанариуме «Крокус Сити» в Красногорске. В ролике запечатлено, как водолаз взаимодействует с одной из наиболее опасных в мире акул. Мужчина общается с хищником, будто это домашний питомец: гладит, обнимает, почесывает, скручивает в кольцо, соединяя нос с хвостом. Животное реагирует спокойно и даже, кажется, получает удовольствие.

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