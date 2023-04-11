Полицию захотели отстранить от обеспечения военного призыва

В законопроекте о поправках к Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено освобождение органов МВД от обеспечения призывных мероприятий. Об этом говорится в пояснительной записке Комитета Госдумв по обороне.

Эта обязанность предусмотрена пунктом 2 статьи 31 действующего закона. По мнению авторов документа, это вступает в противоречие с 27 статьей Конституции страны о праве на свободное передвижение и статьей 14 Федерального закона «О полиции», предусматривающего «только задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, лиц, находящихся в розыске, лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях», говорится в пояснительной записке.

В Комитете по обороне считают, что исключение обязанности органов МВД по обеспечению прибытия граждан на призывные мероприятия устранит эти несоответствия.

Поправки к законопроекту планируется рассмотреть в Госдуме во вторник, 11 апреля.

Ранее сообщалось о возможном запрете призывникам выезда из страны после получения повестки и до явки в военкомат.