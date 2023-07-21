Москвичей предупредили о новой волне похолодания

На выходных в Москве вновь ожидается похолодание, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Температура составит 16-21 градус, ожидается небольшой ветер до четырех метров в секунду.

«Температура будет не очень высокой, около 18-21 градуса тепла. В воскресенье термометр опустится до 16-19 градусов тепла, также в Москве ожидаются осадки», — рассказал синоптик.

Ранее синоптик Тишковец рассказал о погоде в августе. Он пообещал, что последний месяц лета начнется с 30-градусной жары, однако до конца июля в Москве выпадет еще до 40 миллиметров осадков.