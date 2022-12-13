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19:45, 13 декабря 2022
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На трассе в Москве задержали вооруженного водителя

На трассе в Москве задержали вооруженного водителя
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Вооруженного водителя задержали автоинспекторы на трассе в Москве, сообщает «МВД Медиа». 29-летний приезжий мужчина перевозил в салоне иномарки пистолеты и патроны.

«По данному факту дознанием ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"). Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

По данным полиции, на 90-м километре МКАД сотрудники ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве остановили иномарку для проверки документов у водителя. Находящийся за рулем мужчина заметно нервничал, поэтому было принято решение о проведении осмотра машины. Под сиденьем и в бардачке полицейские обнаружили три магазина с 24 патронами и два травматических пистолета, один из которых был переделан в боевой.

Задержанный водитель пояснил, что увлекается оружием, поэтому и приобрел два пистолета «у неизвестного лица». Лицензию на покупки он не оформил.

Ранее инспекторы ГИБДД остановили машину с вооруженным водителем на Шоссе Энтузиастов. В ходе досмотра 34-летнего приезжего мужчины в кармане жилета был обнаружен пистолет и семь патронов.

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