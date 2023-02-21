Вор с татуировками криминального авторитета попал на видео при краже

Подозреваемого в краже крупной суммы денег задержали в Видном, передает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области. Момент преступления попал на видео. Татуровки на руке неоднократно судимого 32-летнего мужчины могут означать его высокий статус в криминальном мире.

«Находясь за столиком в фудкорте одного из торговых центров Реутова, злоумышленник похитил из сумки рядом сидящего посетителя денежные средства и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В опубликованном видео задержанный отказывается комментировать ситуацию, но соглашается показать наколки, среди которых «роза ветров». По данным источника «Мосленты», хорошо знакомого с законами и обычаями криминального мира, это — отличительный знак криминальных авторитетов. «Такие татуировки может позволить себе далеко не каждый преступник. Чтобы носить "воровскую звезду", надо обладать авторитетом в этой среде, не просто поддерживать, а активно продвигать "воровскую идею", устанавливать свои порядки в местах заключения. По этим татуировкам, по тому, как уверенно он себя ведет, можно предположить, что в руки оперов попал авторитетный вор. Не зря, кстати, они просят его татухи показать», — сказал он.