14:03, 22 июня 2023
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76-летний вор в законе Апакела получил срок за это звание
В Подмосковье вор в законе Апакела получил восьмилетний срок за это звание.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
В Подмосковье вор в законе Апакела получил восьмилетний срок за это звание, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, с 1965 года мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии — «вор в законе» с криминальным прозвищем Апакела. 56 лет он координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии.
Суд приговорил Апакелу к лишению свободы на восемь лет с отбытием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее вор в законе Рашид Исмаилов (Рашад Гянджинский) получил срок за свое звание и убийство в Москве.