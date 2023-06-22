76-летний вор в законе Апакела получил срок за это звание

В Подмосковье вор в законе Апакела получил восьмилетний срок за это звание, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, с 1965 года мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии — «вор в законе» с криминальным прозвищем Апакела. 56 лет он координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии.

Суд приговорил Апакелу к лишению свободы на восемь лет с отбытием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее вор в законе Рашид Исмаилов (Рашад Гянджинский) получил срок за свое звание и убийство в Москве.