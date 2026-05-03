Воскресенье в Москве назвали самым теплым днем с начала года
Максимум температуры в воскресенье, 3 мая, в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил +22 градуса. Это стало самым теплым днем с начала года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в мессенджере «Макс».
«Сегодняшний день стал самым теплым с начала года — окончательный максимум, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил +22,0 градуса», — отметил синоптик.
Леус подчеркнул, что среднесуточная температура воздуха в Москве в воскресенье составила +15,3 градуса, что превышает 15-градусную отметку. Она является критерием метеорологического лета.
