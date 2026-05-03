Город
Опубликовано 03 мая 2026, 19:30
1 мин.

Воскресенье в Москве назвали самым теплым днем с начала года

Леус: температура в Москве в воскресенье составила +22 градуса.
Воскресенье в Москве назвали самым теплым днем с начала года
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Максимум температуры в воскресенье, 3 мая, в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил +22 градуса. Это стало самым теплым днем с начала года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в мессенджере «Макс».

«Сегодняшний день стал самым теплым с начала года — окончательный максимум, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил +22,0 градуса», — отметил синоптик.

Леус подчеркнул, что среднесуточная температура воздуха в Москве в воскресенье составила +15,3 градуса, что превышает 15-градусную отметку. Она является критерием метеорологического лета.

Читайте также:

  • Москвичей предупредили о капризной погоде в мае

  • В Гидрометцентре назвали дату наступления метеорологического лета в Москве

  • Москва побила 90-летний рекорд по высоте снежного покрова в конце апреля