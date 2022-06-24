Ударившая ребенка воспитательница детского сада попала на видео

«Будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила прокуратура.

Инцидент с применением физической силы в детсаду попал на видео в Telegram-канале «Осторожно, Москва». На кадрах видно, как сотрудница детского сада бьет девочку по лицу. По данным источника, женщина ударила ребенка за сорванный на прогулке цветок. Ранее на воспитательницу поступали жалобы от других родителей, говорится в сообщении канала.

Ранее воспитательницу детского сада в подмосковном Одинцове заподозрили в жестоком избиении детей.