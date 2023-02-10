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18:48, 10 февраля 2023
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Перечислены востребованные сферы деятельности в Москве

Перечислены востребованные сферы деятельности в Москве
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Востребованные сферы деятельности в Москве перечислила на официальном сайте мэра города директор учебного центра «Профессионал» столичной службы занятости Елена Крутицкая. Она анонсировала москвичам начало обучения более чем по 50 актуальным направлениям профессиональной переподготовки.

«В этом году мы сделали акцент на образовательных программах в сфере промышленности — сегодня это одно из самых перспективных направлений для трудоустройства и построения карьеры. Столичные предприятия активно ведут наем представителей рабочих и инженерно-технических профессий», — рассказала специалист.

По словам Крутицкой, в промышленной отрасли представлены программы повышения квалификации и переобучения для фрезеровщиков, операторов токарных станков, слесарей механосборочных работ, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромехаников по лифтам, электромонтажников по освещению и осветительным сетям.

Кроме того, можно выбрать не менее актуальные программы переподготовки. Например, в сферах информационных технологий, интернет-торговли, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и логистики, услуг. Также обучение доступно для офисных работников, железнодорожных кассиров, дизайнеров интерьеров, можно пройти курсы по охране труда, управлению закупками, бухгалтерскому учету и налогообложению.

Ранее россиянам назвали самые востребованные в 2023 году профессии. По данным специалистов, спросом пользуются рабочие специальности.

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