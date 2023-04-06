Перечислены востребованные у столичных выпускников специальности

Востребованные у столичных выпускников специальности перечислил на официальном сайте мэра города заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Ирина Швец.

По данным Швец, среди выпускников московских школ вырос спрос на медицинские профессии. Они могут начать обучение по направлениям «лечебное дело», «сестринское дело», «акушерское дело», «лабораторная диагностика», «стоматология ортопедическая», «медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)».

Также популярными становятся профессии в области эксплуатации беспилотных авиационных систем. Эти навыки востребованы в сельском хозяйстве, области обеспечения безопасности, промышленности, транспорте и многих других смежных отраслях. Немало выпускников желают работать дизайнерами. Некоторые абитуриенты планируют стать сотрудниками службы защиты в чрезвычайных ситуациях (ЧС).

Ранее были названы главные ошибки при выборе вуза.