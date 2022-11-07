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14:17, 07 ноября 2022
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Названы самые востребованные специальности в Москве

Названы самые востребованные специальности в Москве
Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Самыми востребованными на рынке труда столицы в сентябре 2022 года оказались специалисты в сфере образования — число нанятых сотрудников на 14 тысяч превысило количество уволенных. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

«Активно трудоустраивались разработчики программного обеспечения: на работу приняли на 2,4 тысячи больше человек, чем уволили. Преобладание числа нанятых над количеством уволенных также зафиксировано в сфере научных исследований — на 1,5 тысячи сотрудников», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что число сотрудников увеличилось в сфере здравоохранения, а также в области культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой вакансией ноября в Москве стала позиция разработчика С++.

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