Названы самые востребованные вакансии июля

Самые востребованные вакансии июля по сравнению с июнем названы в исследовании сервиса «Работа.ру».

«Самый большой рост новых вакансий зафиксирован в сферах IT, интернета и телекома — плюс 21 процент, маркетинга и рекламы — плюс 16 процентов и в сфере финансов и страхования — плюс 13 процентов», — говорится в сообщении.

По сравнению с июнем 2022-го на сервисе зафиксировано увеличение работодательской и соискательской активностей на 7 и 15 процентов соответственно. 14 процентов от общего числа предложенных вакансий занимал сектор торговли, 11 процентов — производства и агропрома, 9 — транспорта и логистики, 7 и 6 процентов — сфера услуг и строительства с недвижимостью.

В июле 31 процент соискателей интересовался работой в сфере офисных служб и бизнес-услуг. Каждый пятый рассматривал сферу транспорта и логистики, а 18 процентов — торговли. Сферу услуг и работу без специальной подготовки и опыта отметили по 15 процентов кандидатов на трудоустройство.

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