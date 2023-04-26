Перечислены востребованные вакансии для москвичей

Востребованные вакансии для москвичей перечислила на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, компании из сферы торговли, гостиничного бизнеса, общественного питания и производства предложат около 600 новых вакансий для опытных и начинающих специалистов.

Так, для работы в известной сети магазинов требуются кассиры, работники торгового зала, повара, пекари, сборщики, комплектовщики, операторы клиентского сервиса и погрузочно-разгрузочных работ, специалисты сферы IT (аналитики и разработчики) и офисные сотрудники разных компетенций.

Наладчикам оборудования, поварам, кондитерам, продавцам-кассирам, заместителям управляющего, администраторам и официантам даже без опыта работы предлагают трудоустроиться в чайную компанию, сеть кафе и отель.

Ранее были перечислены самые востребованные в России специальности.