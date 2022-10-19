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12:50, 19 октября 2022
1 мин.

Возгорание нескольких автомобилей попало на видео в Москве

Возгорание нескольких автомобилей попало на видео в Москве
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

На северо-востоке Москвы произошло возгорание грузовика, сообщает столичный департамент транспорта. Как сообщают СМИ, огонь впоследствии перекинулся на другие автомобили.

«На улице Летчика Спирина в районе дома 14 по Челобитьевскому шоссе загорелся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня». На кадрах видно, как пламя охватило несколько стоящих рядом автомобилей. По данным источника, в пожаре пострадали отечественные машины КАМАЗ и ВАЗ, а также Toyota.

Сообщается, что на данный момент возгорание ликвидировано. Движение полностью восстановлено.

Ранее охваченный огнем отечественный автомобиль на МКАД попал на видео.

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