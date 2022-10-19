Возгорание нескольких автомобилей попало на видео в Москве

На северо-востоке Москвы произошло возгорание грузовика, сообщает столичный департамент транспорта. Как сообщают СМИ, огонь впоследствии перекинулся на другие автомобили.

«На улице Летчика Спирина в районе дома 14 по Челобитьевскому шоссе загорелся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.