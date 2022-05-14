Возле хостела в центре Москвы произошла драка, в которой пострадали двое участников. Как ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, стычке предшествовал словесный конфликт.

По данным собеседника агентства, в результате потасовки у хостела «Слобода» в Посланниковом переулке двое россиян были госпитализированы с травмами.

Третий участник драки был доставлен в один из московских отделов ОМВД. В отношении него составили протокол по части 1 статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Правонарушителю грозит штраф в размере до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Также отмечается, что и пострадавшие, и обвиняемый приехали в столицу РФ из Ессентуков, Алапаевска и села Богдашкино Ульяновской области.

Ранее полицейская погоня в Подмосковье попала на видео. Чтобы предотвратить угрозу для окружающих людей, инспектор ДПС в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» применил табельное оружие, сообщила официальный представитель МВД.