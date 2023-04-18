Москвичи возмутились ценами на товары белорусского аналога IKEA

Ассортимент белорусского магазина Swed House, ставшего аналогом ушедшей с российского рынка компании IKEA, оценили москвичи в группе «Гольяново М125» социальной сети «ВКонтакте». Подписчики раскритиковали цены на товары для дома.

Первый Swed House был открыт в субботу, 15 апреля, в московском торгово-развлекательном центре «Щелковский». Как отметил администратор сообщества, магазин не очень большой, поэтому во избежание толп лучше приходить в будни. «Есть немного мебели, свечи, кухонная утварь, акулы, постельное белье, тапки, салатники, кофры для хранения», — уточнил он.

На опубликованных снимках запечатлены цены: так, комплекты постельного белья продаются за 2,2 и 4,1 тысячи рублей, набор чайных свечей — за 500 рублей, тапочки — за 400 рублей, держатель для полотенец — за 750 рублей, металлическая миска — за 800 рублей, а терка — за 550 рублей.

«Цены какие-то адовые», «Дороговато, на мой взгляд», «Честно, я был в таком шоке от терки за 550», «По-моему, этот магазин и рядом не стоит с IKEA», «Не была, но, судя по отзывам, делать там нечего», «Чисто по-белорусски уложена продукция, в IKEA хоть как-то дизайн-проект был, а это же чисто по-нашему: накидали, и так сойдет», «Какой стыд», — написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся первый магазин — аналог IKEA.