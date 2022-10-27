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15:08, 27 октября 2022
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Раскрыт возраст самой пожилой жительницы Москвы

Раскрыт возраст самой пожилой жительницы Москвы
Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Возраст самой пожилой жительницы Москвы раскрыли изданию «Абзац» в столичном Департаменте труда и социальной защиты населения.

«Самому возрастному жителю российской столицы 107 лет. Это женщина, которая родилась в 1915 году», — пишет издание.

По данным пресс-службы ведомства, на учете в органах социальной защиты состоят более 700 человек в возрасте старше 100 лет. Москвичей в возрасте от 90 до 100 было зафиксировано 56 тысяч человек, а в возрасте от 80 до 90 лет — 384 тысячи человек. От 70 до 80 лет — 767 тысяч.

На данный момент общее число людей пенсионного возраста в городе составляет более трех миллионов человек. Таким образом, на пенсии находится каждый четвертый столичный житель, сообщил «Абзац».

Ранее в Москве заметили необычное объявление о поиске женщины от одинокого пенсионера.

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