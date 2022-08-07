Назван оптимальный возраст для начала изучения английского языка

Двухлетний возраст назвала оптимальным для начала изучения английского языка в разговоре с «Мослентой» методист билингвальной школы BKC Newton School Елена Мурина.

«В этом возрасте у дете гораздо более сильно развит лингвистический слух, позволяющий легко и непринужденно улавливать и воспроизводить любой акцент, включая самый "престижный", королевский RP (received pronunciation), если речь идет об английском языке», — объяснила специалист. По ее словам, маленькие дети не изучают язык, а как бы «впитывают» его, получая при этом нужную информацию в игровой форме.

При этом, собеседница отметила, что у более позднего старта начала изучения языка также есть свои плюсы: с возрастом увеличивается продолжительность внимания и уровень концентрации, а также подключаются аналитические способности и умение читать, благодаря которым словарный запас растет в разы быстрее, как в родном, так и в иностранном языке.

«Но, само собой, на то, как хорошо и сколькими языками мы владеем влияет масса факторов: наши жизненные обстоятельства, путешествия, друзья, учеба, работа, личная жизнь», — сказала Мурина.

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