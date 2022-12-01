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20:40, 01 декабря 2022
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Раскрыт средний возраст московских трамваев

Раскрыт средний возраст московских трамваев
Фото: Кирилл Зыков /Агентство «Москва»

Средний возраст московских трамваев раскрыл на официальном сайте мэра города его заместитель по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Средний возраст транспорта в парке сократился до четырех лет», — рассказал заммэра.

Ликсутов отметил, что на сегодняшний день парк столичных трамваев обновлен на 95 процентов. За последние шесть лет в Москву поступило более 500 современных односекционных и трехсекционных трамваев российского производства.

Новые вагоны отличаются комфортабельностью: в них установлены системы климат-контроля, мультимедийные экраны с полезной информацией и разъемы для зарядки мобильных устройств. В самых последних моделях также предусмотрены крепления для велосипедов и подсветка дверей, предупреждающая пассажиров об окончании посадки.

Ранее сообщалось, что проезд по «Единому» билету в Москве подорожает на один рубль.

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