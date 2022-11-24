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11:03, 24 ноября 2022
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Назван средний возраст первородящей женщины в Москве

Назван средний возраст первородящей женщины в Москве
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Средний возраст первородящей женщины в Москве назвали агентству новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ЗАГС. По данным за январь-октябрь 2022 года, столичные жительницы чаще всего впервые становились матерями в возрасте 27 лет.

«В прошлом году за аналогичный период этот возраст был 29 лет. В целом же больше всего женщин в Москве в этом году родили ребенка в 32 года. В прошлом году за аналогичный период этот возраст составил 31 год, а в 2020 году — также 32 года», — пояснили в пресс-службе.

Стало известно, что более 40 процентов родивших в этом году москвичек стали мамами впервые. В этом году новорожденных чаще всего называли именами Александр, София, Михаил, Максим, Мария и Анна.

Ранее самые необычные имена новорожденных в столице перечислили в пресс-службе ЗАГСа. Среди них оказались Малина, Весна, Тор и Ной.

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