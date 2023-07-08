Москвичам назвали дату возвращения холодов

Дату возвращения холодов москвичам назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС он заявил, что прохладная погода в городе ожидается с 10 июля.

Незначительное понижение температуры прогнозируется в столице уже к понедельнику — в городе ожидается до 18-20 градусов тепла. Однако настоящее похолодание наступит в столице с 12 июля — температура воздуха опуститься на 3-4 градуса ниже нормы и будет составлять 16-21 градус в дневные часы. Синоптик отметил, что такая погода характерна для начала июня.

Прохладная погода с кратковременными дождями и облачностью задержится в столице как минимум до конца следующей недели, отметил специалист. В субботу и воскресенье в городе потеплеет до 25 градусов.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о ливнях с грозами.