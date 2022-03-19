Экономист рассказал о сроках возвращения западных компаний в Россию

Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в интервью агентству «Прайм» рассказал о сроках возвращения западных компаний в Россию.

«Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты. Почему? Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя из страны, они начали терять огромные деньги», — объяснил эксперт.

Экономист рассказал, что способствовать возвращению иностранных компаний будет и дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России. «На сегодняшний день никакого коллапса на нашем финансовом рынке нет. Рубль больше не падает, как это предсказывали некоторые, кто-то предполагал даже, что он опустится до отметки в 200-300 рублей. Экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но он по-прежнему продолжается. И по мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», — рассказал Миловидов.

При этом экономист считает, что давать четкий прогноз по возвращению конкретных компаний пока затруднительно. «На место ушедшей Samsung, допустим, может прийти китайская компания, производящая аналогичную продукцию, которая в итоге вытеснит южнокорейского гиганта из России. Неудивительно, что, приостанавливая свою деятельность у нас, представители Samsung в мягкой форме оговаривали разные варианты возможного сотрудничества с Россией. И примеров таких, касающихся и американских, и европейских компаний, можно привести немало», — уточнил специалист в разговоре.

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