Москвичей предупредили о возвращении дождей

С четверга, 6 июля, ожидается возвращение дождей в столицу, сообщила «Москве 24» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В четверг и пятницу днем местами возможно развитие кучевой облачности, небольшой кратковременный дождь. В субботу осадков уже будет больше, и дневная температура окажется пониже, в пределах 20-25 градусов. Южный ветер в столичном регионе сменится на северо-западный», — предупредила синоптик.

С 4 по 7 июля погода в городе будет жаркой, отметила Позднякова. Температура поднимется на два-три градуса выше климатической нормы и составит 25-27 градусов. В первой половине недели осадков в Москве не ожидается.

Ранее москвичам пообещали жаркую погоду. По прогнозу со среды, 5 июля, воздух в столице прогреется до 29 градусов.