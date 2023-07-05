Стало известно о возвращении культового сериала нулевых на ТНТ

О перезапуске культового сериала нулевых «Счастливы вместе» объявила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Соответствующее заявление появилось в ее Telegram-канале.

«Вы все правильно поняли: Букины возвращаются! Мы слышим нашего зрителя и дарим новую жизнь любимым проектам», — написала Канделаки.

«Счастливы вместе» перезапустят под новым названием «Букины». Членов семьи Букиных сыграют те же актеры: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Ранее о возвращении к работе на ТНТ объявил известный шоумен Сергей Светлаков. Юморист примет участие сразу в трех крупных проектах.