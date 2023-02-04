Москвичам пообещали возвращение морозов

Возвращение морозов в начале следующей недели пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью «Интерфаксу» он отметил, что днем температура опуститься до минус пяти градусов, ночью — до минус 12.

«Температура воздуха в понедельник будет минус девять — минус семь, дневные температуры прогнозируются от минус пяти до минус трех. По области — до минус 11 ночью, дневные от минус шести до минус двух. Ночью во вторник минус 12 — минус семь, и дневные температуры минус пять — минус четыре. И совсем небольшой снежок», — рассказал синоптик.

По словам специалиста, из-за повышенного давления облака станут выше, что даже при облачной температуре даст городу больше света. Кроме того, во вторник, 7 февраля, ожидается прояснение погоды с солнцем.

В среду, 8 февраля, днем температур начнет немного повышаться до 2-4 градусов ниже нуля. В четверг, 9 февраля, воздушные массы начнут поступать из северных регионов Атлантики с теплым воздухом, поэтому оставшиеся на неделе дни в городе будет около нуля градусов, усилится гололедица, резюмировал метеоролог.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что второй декаде февраля в столице также ожидаются морозы.