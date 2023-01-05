Врач дал рекомендации в случае употребления алкоголя ребенком

Действия при случайно выпитом ребенком алкоголе перечислил в беседе с «Газетой.Ru» нарколог, психиатр, физиотерапевт Николай Назарьев.

«Если это слабоалкогольный напиток, к примеру пиво, глоток не вызывает опасения, если не говорить о возможных аллергических реакциях (у детей-аллергиков). Если это был крепкий алкоголь, необходимо дать выпить много воды и следить за реакцией ребенка», — сказал специалист.

По словам врача, если ребенок начал пошатываться (нарушилась координация), стал неразборчиво разговаривать, появилось желание лечь спать, повысилось сердцебиение или участилось дыхание, следует обратиться за медицинской помощью.

В то же время Назарьев призвал не оставлять бокалы с алкоголем на видном месте, поскольку ребенок может принять его за сок или лимонад.

Ранее психолог предложила способ объяснения детям запрета на алкоголь. Она призвала родителей не обманывать своих наследников.